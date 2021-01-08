Меган Маркл вычеркнула Кейт Миддлтон из списка контактов

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл удалила герцогиню Кембриджскую из своих контактов.

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл удалила герцогиню Кембриджскую из своих контактов.

Как пишут американские таблоиды, Маркл продолжает негласную войну со своей свояченицей. Хотя скандал в кругу королевской семьи произошел уже давно, обида супруги принца Гарри не утихла.

В одном из последних заявлений для прессы пара рассказала о готовности сотрудничать с королевой, Чарльзом и Уильямом. Миддлтон в этом списке не было.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевского престола. Супруги отказались от всех привилегий правящей семьи и уехали жить на родину Маркл в США.

По слухам в прессе, столь необычному поведению пары предшествовали натянутые отношения принцессы с королевой Елизаветой Второй, которая является бабушкой принца Гарри. Журналисты уверены, что Маркл считает Миддлтон виновной в сложившемся конфликте.