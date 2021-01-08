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20:36   8 Января 2021
Происшествия

Задержанный участник митинга в Вашингтоне попросил о русскоязычном переводчике

Задержанный участник митинга в Вашингтоне попросил о русскоязычном переводчике

Американское издание Washington Post опубликовало статья о том, что одному из задержанных беспорядков у Капитолия в суде стала необходима помощь переводчика с русского языка.

Также стало известно о том, что мужчина всячески отрицал свою возможную причастность к атаке на здание. Однако больше никаких сведений о процессе нет.

Сотрудники американской полиции, а также ФБР продолжают поиск причастных к митингам в американской столице. Руководитель правоохранительных органов округа Колумбия Роберта Конти выступил с сообщением о том, что ведомство готово выделить денежное вознаграждение тем, кто представит информацию об участниках погромов.

Также и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин пояснил, что по итогам инцидента были возбуждены несколько десятков уголовных дел.

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