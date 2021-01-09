Вассерман рассказал, что мешает благополучию всего человечества

Технологический прогресс мог обеспечить безбедную жизнь каждому на планете, но этого не случилось, констатирует Анатолий Вассерман.

Идеология либерализма не позволит человечеству добиться достойной жизни для всех людей, считает публицист Анатолий Вассерман. Миру «проповедуется» идея, что численность населения слишком велика и надо срочно остановить рост или даже сократить ее, говорит публицист.

«Из веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество вытекает, помимо прочего, вера в невозможность достойной жизни всего общества», — поделился Вассерман мнением в комментарии «Политике Сегодня».

Технологий, доступных человечеству еще в прошлом тысячелетии было бы достаточно, чтобы на несколько веков вперед обеспечить высокий уровень жизни, характерный для так называемого «золотого миллиарда», по меньшей мере 15–20 миллиардам человек на планете. То есть населению Земли, в 2–3 раза превосходящему нынешнее, отмечает публицист.

«Подчеркиваю, это только на технологиях прошлого тысячелетия, а мир будет создавать все новые. Никаких препятствий к благополучию всего человечества нет и не предвидится в обозримом будущем. Тем не менее, начиная с 1970 года, с первого доклада Римского клуба, проповедуется идея о том, что человечество слишком велико, что Земля его не выдержит», — указывает Вассерман.

Римский клуб, о котором говорит Вассерман, был создан в 1968 году итальянским промышленником Аурелио Печчеи и директором Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Александром Кингом.

Клуб объединил представителей мировой политической, финансовой, научной и культурной элиты — членство в нем ограничивается сотней человек. Деятельность включала в себя обсуждение перспектив развития человечества, отношений человека и природы, экономических вопросов, гонки вооружений и так далее.

В 1989 году в СССР была создана Ассоциация содействия Римскому клубу, а после распада страны она реформировалась в российскую ассоциацию. Одним из ее почетных членов был последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.