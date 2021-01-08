20:18 8 Января 2021Политика
ФБР объявило вознаграждение за информацию о преступниках-подрывниках в США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заплатит до 50 тысяч долларов за информацию о преступниках, которые установили взрывчатку в штаб-квартирах республиканцев и демократов.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заплатит до 50 тысяч долларов за информацию о преступниках, которые установили взрывчатку в штаб-квартирах республиканцев и демократов.
Взрывные устройства установили в Вашингтоне в день беспорядков. Вознаграждение объявлено за информацию, которая поможет найти злоумышленников.
ФБР опубликовало снимок с камеры наблюдения, на котором изображен подозреваемый. На фотографии видно мужчину в серой толстовке, чье лицо закрыто маской.
Полиция Капитолия ранее сообщила, что обнаруженные бомбы представляли угрозу. Оба устройства могли нанести вред общественной безопасности. Они были вовремя обезврежены и переданы сотрудникам ФБР.