20:08 8 Января 2021Политика
Первый президент Казахстана сожалеет о ранней смерти внука Айсултана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что очень сожалеет о ранней смерти внука Айсултана.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что очень сожалеет о ранней смерти внука Айсултана.
Назарбаев впервые высказался публично о смерти Айсултана.
"В этом году одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня", — сказал Нурсултан Назарбаев.
По словам бывшего президента, его внук страдал от наркозависимости и не мог остановиться. Айсултана лечили в разных клиниках, но он возвращался к пагубному пристрастию.