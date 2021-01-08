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20:08   8 Января 2021
Политика

Первый президент Казахстана сожалеет о ранней смерти внука Айсултана

Первый президент Казахстана сожалеет о ранней смерти внука Айсултана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что очень сожалеет о ранней смерти внука Айсултана.

Назарбаев впервые высказался публично о смерти Айсултана.

"В этом году одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня", — сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам бывшего президента, его внук страдал от наркозависимости и не мог остановиться. Айсултана лечили в разных клиниках, но он возвращался к пагубному пристрастию.

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#назарбаев #казахстан #заявление

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