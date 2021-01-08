Россияне предложили "изнеженной" Соболь поспать на кроватях в армии

Юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь пожаловалась в соцсетях, что после ночи на железной кровати в СИЗО на теле появился синяк. Комментаторы обвинили ее во вранье.

Юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь пожаловалась в соцсетях, что после ночи на железной кровати в СИЗО на теле появился синяк. Комментаторы обвинили ее во вранье.

Соболь временно оказалась за решеткой после возбуждения в отношении нее дела о незаконном проникновении в чужую квартиру. Там, по ее мнению, проживал сотрудник ФСБ. Блогер Алексей Навальный называл его причастным к своему так называемому "отравлению", сообщил iReactor.

Отметим, что задержали сотрудницу ФБК, признанного иноагентом в РФ, 25 декабря. Спустя два дня ее выпустили из СИЗО. Непонятно, чего и почему ждала Соболь, но фото с последствиями своих "страданий" на жесткой кровати она опубликовала в соцсетях только 5 января.

Пользователи подчеркнули, что продемонстрированный ею синяк никак не могла оставить жесткая кровать. Комментатор с ником Alone рассказал, что четыре года спал на "солдатской кровати". Жесткое "ложе" у него было и в детстве. Однако никаких синяков это не оставляло.

По мнению другого пользователя, если бы кровать давила бы до образования такого огромного синяка, то Соболь точно не смогла бы спать.

Некоторые комментаторы напомнили, что юрист ФБК недавно рассказывала в Twitter, как "чуть не скатилась с горки под колеса трамвая". По мнению россиян, именного тогда, уже после выхода из СИЗО, Соболь могла упасть и "заработать" большой синяк. Последствия падения она попыталась выдать за "адские условия" в изоляторе, допустили пользователи.

Отметим, что юрист и опытный псевдооппозиционер устроила бы громкий скандал с угрозами и разбирательствами в суде, если бы на ее теле появился бы синяк во время нахождения в СИЗО. По факту — предпринята грубая попытка мелочного обмана россиян, закончившаяся полным провалом.