Россиянка Наталья Непряева выиграла золотую медаль многодневки "Тур де Ски"

Наталья Непряева стала победительницей женского масс-старта на многодневке "Тур де Ски".

Наталья Непряева стала победительницей женского масс-старта на многодневке "Тур де Ски".

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золотую медаль в масс-старте на этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию за 30 минут 35,5 секунды.

Второе место заняла Катарина Хенниг из Германии, которая отстала от победительницы на 2,4 секунды. Проигравшая Непряевой 4,1 секунды шведская лыжница Эбба Андрессон завоевала бронзовую медаль. Стоит отметить, что в десятку сильнейших женского масс-старта попали еще три россиянки — Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.