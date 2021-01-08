Продавец уколол пенсионерку из Лондона поддельной вакциной за 160 фунтов

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который продает поддельную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который продает поддельную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.

Известен случай, жертвой которого стала пожилая женщина. Человек представился 92-летней даме сотрудником Национальной службы здравоохранения и предложил ей сделать прививку от COVID-19, за что взял плату в размере 160 фунтов стерлингов. Полицейские просят местных жителей помочь им поймать продавца поддельной вакцины, сообщает телекомпания BBC.

С оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.