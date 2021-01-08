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19:51   8 Января 2021
Общество

Продавец уколол пенсионерку из Лондона поддельной вакциной за 160 фунтов

Продавец уколол пенсионерку из Лондона поддельной вакциной за 160 фунтов

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который продает поддельную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.

Известен случай, жертвой которого стала пожилая женщина. Человек представился 92-летней даме сотрудником Национальной службы здравоохранения и предложил ей сделать прививку от COVID-19, за что взял плату в размере 160 фунтов стерлингов. Полицейские просят местных жителей помочь им поймать продавца поддельной вакцины, сообщает телекомпания BBC.

С оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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