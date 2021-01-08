Немецкая вакцина от COVID-19 показала низкий иммунный ответ

Вакцина от коронавируса компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций показала низкий иммунный ответ, сообщили авторы испытаний препарата.

Вакцина от коронавируса компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций показала низкий иммунный ответ, сообщили авторы испытаний препарата.

Первая фаза клинических испытаний немецкой вакцины от COVID-19 началась в сентябре 2020 года. Специалисты планировали включить пожилых добровольцев во вторую фазу исследований. По словам создателей препарата, участники испытаний хорошо перенесли вакцинацию, однако иммунитет к COVID-19 у них выработался слабый.

Ученые разработали свой препарат на основе модифицированного и обезвреженного вируса натуральной оспы, напомнили ученые. Низкий иммунный ответ разработанной вакцины стал причиной переноса второй фазы испытаний на более поздний срок.