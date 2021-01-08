Двоих литовцев будут судить "за шпионаж" в пользу РФ

Двое граждан Литвы стали фигурантами уголовного дела о шпионаже. Они подозреваются в работе на российских пограничников.

Двое граждан Литвы стали фигурантами уголовного дела о шпионаже. Они подозреваются в работе на российских пограничников.

Судьбу подозреваемых в ближайшее время решит Клайпедский окружной суд. По данным следствия, мужчины занялись преступной деятельностью против своей страны после достижения определенных договоренностей с одним из представителей Калининградского управления пограничной службы, сообщает прокуратура.

Правоохранители считают, что один из фигурантов ради материальной выгоды фиксировал на камеру спецобъекты, добывал данные о необходимых лицах и под прикрытием посещал разные мероприятия. Второй обвиняемый, по версии СК, представлял общественную организацию, собрания которой финансировали в обмен на съемку самой встречи и ее участников. Обоих подозреваемых задержали весной прошлого года. Им грозит тюремный срок.