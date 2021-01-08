Дороги России оснастят новым предупреждающим знаком

Новый предупреждающий знак появится на российских дорогах. Его будут устанавливать преимущественно вне населенных пунктов.

Новый предупреждающий знак появится на российских дорогах. Его будут устанавливать преимущественно вне населенных пунктов.

Новый знак появится 1 марта. Он будет сообщать водителям, что впереди установлено видеоустройство, которое фиксирует нарушение правил дорожного движения. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации. Дорожный знак заменит привычную табличку с изображением видеокамеры. Его будут ставить на расстоянии от 150 до 300 метров от места, где начинается съемка автомобиля.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января, теперь за разговоры по мобильному телефону за рулем будет взиматься штраф в размере 1500 рублей, а за езду с не пристегнутым ремнем – 1000 рублей.