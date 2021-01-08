Вассерман: Население Украины сокращается из-за людоедской идеологии США

Вассерман объяснил, почему Украина вряд ли получит вакцины против COVID-19 по программе COVAX.

Украина в момент отделения от СССР была самой экономически перспективной частью страны, а в итоге попала «в число нищих, живущих на дотации из других стран», заявил публицист, политолог Анатолий Вассерман.

Так эксперт оценил слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. 8 января чиновник сообщил, что Киев получил от Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) письмо, в котором поставки препаратов в страну обещают организовать «в ближайшее время».

«По этой программе поставки вакцины на Украину начнутся, насколько мне известно, во второй половине 2022 года. Поэтому шансов на получение вакцины у Украины не много. Это вполне соответствует, мягко говоря, человеконенавистнической сущности того, что сейчас принято называть либерализмом», — заявил Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

В конце декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помочь с ранним доступом к вакцине от коронавируса по программе COVAX, обеспечивающей препаратами страны с низким и средним уровнем доходов за счет более экономически развитых государств.

6 января 13 стран ЕС обратились к Европейской комиссии с просьбой предоставить странам Восточного партнерства, в том числе и Украине, вакцины от коронавируса. Планируется, что Украина получит первые 1,2 миллиона доз по программе COVAX в марте текущего года. Когда ждать препарат для остальных 34 миллионов граждан Украины — неизвестно.

Ранее журналисты выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены уже прививаются американской вакциной Pfizer. Удовольствие недешевое: стоимость процедуры от 1000 до 3000 долларов. Учитывая это, в рамках «людоедской идеологии» либерализма отказ в поставках вакцин на Украину дело совершенно естественное, прогнозирует Вассерман.

«На скрижалях Джорджии [в США, — прим.ред.], это несколько каменных плит, сделанных по заказу неизвестного и установленных в пустошах, на восьми языках написано десять призывов к человечеству: первый пункт — не допускать, чтобы человечество превысило полмиллиарда человек. На момент установки этих скрижалей человечество было больше раз в 12. Сейчас оно в 15 раз больше этого размера», — отметил Вассерман.

Не удивительно, что численность населения на Украине стремительно снижается, как заметил публицист. На момент распада СССР там проживало 52 миллиона человек, а на момент «майдана» в феврале 2014 года уже 40 миллионов.

«Сейчас на территории остатков Украины, то есть Крым и большая часть Донбасса оттуда уже вырвались, проживает по официальным данным примерно 35 миллионов человек. А по косвенным данным, таким как потребление хлеба, 20–25 миллионов. Этого уже достаточно, чтобы оценить и влияние самого госпереворота на то, что происходит на Украине, и влияния идеологии тех, кто учинил этот переворот», — рассуждает Вассерман.

Чем российские вакцины отличаются от американских и какие неизведанные опасности несут в себе западные «новинки», читайте в нашей статье.