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18:57   8 Января 2021
Политика

Действующий президент США не придет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США не придет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января. Власти США примут дополнительные меры безопасности из-за беспорядков в центре Вашингтона.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Капитолия, затем устроили потасовки с полицейскими и взяли штурмом здание. В результате протестов есть погибшие и пострадавшие.

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#сша #байден #трамп

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