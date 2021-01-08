Действующий президент США не придет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января. Власти США примут дополнительные меры безопасности из-за беспорядков в центре Вашингтона.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Капитолия, затем устроили потасовки с полицейскими и взяли штурмом здание. В результате протестов есть погибшие и пострадавшие.