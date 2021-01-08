Ленин "разрешил" Порошенко отпраздновать Новый год в его стране

Бывший украинский президент Петр Порошенко отмечал новогодние праздники на Галапагосских островах, которые входят в состав Эквадора. Ситуацию оценил политолог Андрей Золотарев.

Бывший украинский президент Петр Порошенко отмечал новогодние праздники на Галапагосских островах, которые входят в состав Эквадора. Ситуацию оценил политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, пока на территории Соединенных Штатов бушуют страсти, Порошенко по старой традиции уехал на недоступные большинству граждан острова. Бывший президент улетел на отдых в конце декабря подальше от Украины.

В своей статье политолог вспомнил, что Эквадор по-настоящему является экзотическим государством с запоминающимся руководителем.

"Эквадор страна действительно во всех отношениях экзотическая. Страной правит президент — Ленин Морено", — написал Золотарев в Facebook.

После таких поступков становится заметно, что Петр Порошенко всего лишь изображает вовлеченность в жизнь украинского народа, одеваясь в вышиванку, заключил политолог.