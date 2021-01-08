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18:54   8 Января 2021
Политика

Турецкий президент считает захват Капитолия шокирующим

Турецкий президент считает захват Капитолия шокирующим

Беспорядки в американском Конгрессе шокировали мировое сообщество, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Америку называют "колыбелью демократии", поэтому массовые беспорядки в Капитолии шокировали мир. Эрдоган пожелал семьям погибших терпения, а пострадавшим — выздоровления.

Турецкий лидер надеется, что процесс передачи полномочий избранному президенту США пройдет в спокойном формате.

Ранее сторонники американского лидера ворвались в Капитолий Соединенных Штатов. Беспорядки приостановили работу Конгресса. Во время протестов погибли пять человек.

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#сша #турция #эрдоган #капитолий

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