18:54 8 Января 2021Политика
Турецкий президент считает захват Капитолия шокирующим
Беспорядки в американском Конгрессе шокировали мировое сообщество, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Беспорядки в американском Конгрессе шокировали мировое сообщество, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Америку называют "колыбелью демократии", поэтому массовые беспорядки в Капитолии шокировали мир. Эрдоган пожелал семьям погибших терпения, а пострадавшим — выздоровления.
Турецкий лидер надеется, что процесс передачи полномочий избранному президенту США пройдет в спокойном формате.
Ранее сторонники американского лидера ворвались в Капитолий Соединенных Штатов. Беспорядки приостановили работу Конгресса. Во время протестов погибли пять человек.