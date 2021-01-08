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18:50   8 Января 2021
Общество

Власти Кипра запретили гражданам выходить на улицу чаще двух раз в день

Власти Кипра запретили гражданам выходить на улицу чаще двух раз в день

Жителям Кипра разрешено выходить на улицу из своих домов не более двух раз в день, такое решение вынесли в правительстве страны.

Ежедневно после 21 часа и до 5 утра на острове будет устанавливаться комендантский час. Этот режим будет действовать до конца января. К такому решению пришли в правительстве в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выходить из квартиры можно будет только после того, как гражданин отправил смс-сообщение, где указал, с какой целью он собирается покинуть дом.

С оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#кипр #власти #коронавирус

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