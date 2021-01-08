18:35 8 Января 2021Политика
Импичмент Трампа могут инициировать в середине следующей недели
Импичмент президента США Дональда Трампа могут инициировать в середине следующей недели. Об этом сообщили в Конгрессе США.
Импичмент президента США Дональда Трампа могут инициировать в середине следующей недели. Об этом сообщили в Конгрессе США.
Заместитель спикера Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк уточнила, что представители Демократической партии в нижней палате "способны действовать очень быстро".
Призывы к импичменту американского лидера прозвучали после того, как сторонники действующего главы государства ворвались в Конгресс США.