18:27 8 Января 2021Общество
Экс-глава УФСБ Северной Осетии Сергей Трушкин умер в Рязани
Бывший руководитель ФСБ по Северной Осетии Сергей Трушкин скончался на 62-м году жизни.
Бывший руководитель ФСБ по Северной Осетии Сергей Трушкин скончался на 62-м году жизни.
Причиной смерти генерал-лейтенанта ФСБ России Сергея Трушкина стала продолжительная болезнь. Его семья рассказала о том, что похороны офицера пройдут на территории рязанского Скорбященского кладбища 10 января 2021 года.
Трушкин родился в 1959 году в деревне Русские Полянки. Позднее он закончил юридический факультет Мордовского госуниверситета им. Огарева. А в 1989 году поступил на службу в органы госбезопасности. Слова соболезнования и поддержки родственникам умершего мужчины уже выразили многие его коллеги из разных регионов России, а также сослуживцы.