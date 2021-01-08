Экс-глава УФСБ Северной Осетии Сергей Трушкин умер в Рязани

Бывший руководитель ФСБ по Северной Осетии Сергей Трушкин скончался на 62-м году жизни.

Бывший руководитель ФСБ по Северной Осетии Сергей Трушкин скончался на 62-м году жизни.

Причиной смерти генерал-лейтенанта ФСБ России Сергея Трушкина стала продолжительная болезнь. Его семья рассказала о том, что похороны офицера пройдут на территории рязанского Скорбященского кладбища 10 января 2021 года.

Трушкин родился в 1959 году в деревне Русские Полянки. Позднее он закончил юридический факультет Мордовского госуниверситета им. Огарева. А в 1989 году поступил на службу в органы госбезопасности. Слова соболезнования и поддержки родственникам умершего мужчины уже выразили многие его коллеги из разных регионов России, а также сослуживцы.