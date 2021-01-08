Власти Шри-Ланки открывают страну для туристов

Правительство Шри-Ланки приняло решение об официальном открытии аэропортов для пассажирских перевозок и туристов.

Правительство Шри-Ланки приняло решение об официальном открытии аэропортов для пассажирских перевозок и туристов.

Аэропорты страны вновь начнут функционировать в привычном режиме с 21 января. Информацией об этом поделился местный министр туризма Прасанна Ранатунга. Он заявил о надежде, что все формальности будут работать в нормальном режиме с 23 января.

"Около трех миллионов человек на Шри-Ланке прямо или косвенно зависят от индустрии туризма, и они стали беспомощными из-за эпидемической ситуации COVID-19", — заявил он.

Согласно предварительным данным, в 2021 году на Шри-Ланке ждут полтора миллиона туристов. По словам Прасанна Ранатунга, все прибывающие будут сдавать ПЦР-тесты на наличие коронавируса в организме. Также установлен минимальный срок пребывания в стране: путешественники должны провести на Шри-Ланке не менее 14 дней.