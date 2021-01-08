Стоимость биткоина может подняться до 50 тысяч долларов

Курс криптовалюты преодолел исторический рекорд в 41 тысячу долларов. Однако это может быть далеко не предельной ценой биткоина.

Курс криптовалюты преодолел исторический рекорд в 41 тысячу долларов. Однако это может быть далеко не предельной ценой биткоина.

В дальнейшем курс первой криптовалюты может составить от 45 до 50 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил "360" директор платформы "Киберномика.РФ" и эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов.

По словам эксперта, скачок курса биткоина до 40 тысяч долларов был ожидаем. Кроме того, биткоин будет идти только вверх, уверен он. Худокормов также подчеркнул, что сейчас все указывает на повышение биржевого тренда. Из этого следует, что курсы криптовалюты будут только расти.

Таким образом, примерно через три месяца можно ожидать стоимость криптовалюты на уровне 45−50 тысячи долларов, прогнозирует специалист. Согласно его мнению, это является хорошей ценой для биткоина.