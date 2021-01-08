СК показал видео с места крушения самолета в Ленобласти

Трое человек погибли при падении легкомоторного самолета у деревни Гостилицы. Следственный комитет опубликовал ролик, на котором запечатлены последствия ЧП.

Трое человек погибли при падении легкомоторного самолета у деревни Гостилицы. Следственный комитет опубликовал ролик, на котором запечатлены последствия ЧП.

Транспортные прокуроры после авиакатастрофы на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Ломоносовском районе организовали проверку. Следователи по факту произошедшего завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время управления воздушным судном.

По материалам СК, самолет Piper столкнулся при взлете с другим лайнером и потерпел бедствие. Жертвами аварии стали двое пассажиров и пилот. Командир второго судна попал в больницу. Согласно предварительной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотирования. В настоящее момент правоохранители устанавливают иные детали инцидента.