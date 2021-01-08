Ирина Роднина увидела будущее Дзюбы в политике

Многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба сможет проявить себя в политике после окончания спортивной карьеры.

Многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба сможет проявить себя в политике после окончания спортивной карьеры.

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила политические перспективы 32-летнего капитана сборной России Артема Дзюбы. Прославленная фигуристка в разговоре с журналистами издания "Спорт-Экспресс" выразила уверенность в том, что после ухода из спорта нападающий сможет зарекомендовать себя в другой сфере.

"Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!" — заявила Роднина.

Она напомнила, что в Госдуме работают достаточное количество людей со спортивным прошлым. Роднина считает, что и Дзюба справится с возложенными на него обязанностями.