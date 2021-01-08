Киевский депутат рассказал о последствиях беспорядков в США для Украины

Протестные акции в США сделают из Украины площадку для отмывания украденных денег, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Протестные акции в США сделают из Украины площадку для отмывания украденных денег, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он отметил, что американские власти интересуют только деньги. Финансовая составляющая является для них центром вселенной и основной мотивацией для предателей. По его словам, многие сторонники действующего президента США Дональда Трампа отвернулись от него из-за угрозы пошатнуть позиции доллара в мире. Однако американский лидер сам изначально предал своих избирателей, и это стало причиной беспорядков.

Для Киева это означает только одно — Украину будут грабить. Незалежная лишится бюджета, ресурсов, населения и средств международной финансовой помощи. По мнению Кузьмина, Украину сделают площадкой для отмывания украденных денег, а граждане станут рабами.

Стоит отметить, что ранее сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. Из-за беспорядков Конгресс задержал утверждение победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.