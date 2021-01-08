В театре рассказали о состоянии госпитализированных Фрейндлих и Басилашвили

В Большом драматическом театре в Петербурге сообщили, что заболевшие коронавирусом Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили находятся в стабильном состоянии.

В Большом драматическом театре в Петербурге сообщили, что заболевшие коронавирусом Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили находятся в стабильном состоянии.

Известного советского и российского актера Басилашвили могут выписать в ближайшее время. А его коллеге Фрейндлих стало значительно лучше, отметили в культурном учреждении. Срок выписки народных артистов СССР пока не уточняется.

Любимицу публики увезли в больницу 25 декабря, а 2 января стало известно, что коронавирус выявили у Басилашвили. Зимние праздники провел в больнице и актер Сергей Жигунов. Врачи диагностировали у главного гардемарина страны коронавирусную инфекцию, когда тот находился на отдыхе в Крыму.

Аналогичный диагноз был поставлен и создателю "Ералаша" Борису Грачевскому. Последний просил журналистов не беспокоить его в больнице. Известно только, что у режиссера были поражены легкие и он какое-то время получал кислородную поддержку.