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17:56   8 Января 2021
Политика

"Их голоса услышат": Трамп вступился за своих сторонников

"Их голоса услышат": Трамп вступился за своих сторонников

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении американцев, поддержавших его на выборах.

Согласно официальным данным, за республиканца проголосовали более 74 миллионов избирателей. Политик подчеркнул, что "их голоса будут услышаны".

Глава государства назвал людей, поддержавших его, настоящими патриотами. Трамп написал в Twitter-аккаунте, что они "сделают Америку снова великой".

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#сша #выборы #трамп

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