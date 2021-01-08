Финляндия продлила приостановку перелетов в Британию

Власти Финляндии решили продлить остановку авиасообщения с Великобританией до 18 января, об этом сообщили в Агентстве транспорта и связи страны.

Власти Финляндии решили продлить остановку авиасообщения с Великобританией до 18 января, об этом сообщили в Агентстве транспорта и связи страны.

Также будут прекращены пассажирские авиаперевозки в ЮАР и Ирландию. Причина в том, что в этих странах был выявлен новый штамм коронавируса, который распространяется на 70% быстрее. Недавно врачи выявили в Финляндии семнадцать случаев заболевания новыми штаммами COVID-19, который ранее был зарегистрирован в ЮАР и Великобритании.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.