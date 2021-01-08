Легкомоторный самолет разбился под Петербургом

Летательный аппарат упал, когда собирался взлететь рядом с поселком Гостилицы, расположенном в Ленинградской области.

Летательный аппарат упал, когда собирался взлететь рядом с поселком Гостилицы, расположенном в Ленинградской области.

По предварительным сведениям, на борту самолета находилось четверо человек. Среди них был и несовершеннолетний. Трое взрослых погибли от полученных при падении травм. Ребенку удалось выжить, но пока нет данных о его состоянии, передает Федеральное агентство новостей.

После сообщения о трагедии на место происшествия оперативно прибыли спасатели, а также представитель администрации Ломоносовского района. Специалисты уже приступили к выяснению всех подробностей произошедшего.