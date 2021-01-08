Россиянам объяснили, как без стресса войти в рабочий режим после Нового года

Многим россиянам тяжело возвращаться в привычный темп жизни после новогодних каникул. Как без стресса вновь вернуться к делам объяснили психологи.

Многим россиянам тяжело возвращаться в привычный темп жизни после новогодних каникул. Как без стресса вновь вернуться к делам объяснили психологи.

Человек воспринимает период зимних каникул в качестве награды, если до этого он жил в напряжении. Поэтому возвращение к привычному ритму может оказаться для него стрессом. В некоторых случаях сам праздник приносит личности психологический дискомфорт. Это связано с тем, что человек не знает, чего ему ждать после завершение выходных дней. Об этом в комментарии телеканалу "360" рассказал психолог Александр Кичаев.

"Для тех, кто в праздник отдыхал, набирался сил перед новыми рабочими буднями, — это будет желание еще немного его продлить.... Те, кто был на праздниках в стрессе, считают дни, когда это все закончится", — заметил специалист.

Для того чтобы безболезненно вернуться в обычный рабочий ритм следует перестраиваться с размытого распорядка дня и ощущения лени. Некоторым поможет ответ на вопрос, зачем вообще следует ходить на работу. Также за день до выхода в офис следует посвятить время тайм-менеджменту, считает Кичаев.