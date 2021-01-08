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16:54   8 Января 2021
Экономика

Антироссийские санкции США могут лишить Латвию трети поездов

Антироссийские санкции США могут лишить Латвию трети поездов

Американские санкции против РФ запрещают Латвии закупать запчасти из России. При этом у трети дизельных поездов в республике стоят моторы российского производства.

В случае поломки моторов латвийские власти не смогут достать детали для их восстановления. Поэтому Латвия оказывается вынуждена произвести замену не менее 30% своих дизельных поездов.

В настоящее время в Латвии объявляются конкурсы на приобретение новых составов. Только каждый из них обойдется почти в 7 миллионов евро, которыми страна не обладает. Помощь латвийскому государству мог бы оказать Европейский союз, выделив денежные средства на закупку. Однако по данному вопросу на текущий момент никакой определенности не наблюдается.

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