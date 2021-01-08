Антироссийские санкции США могут лишить Латвию трети поездов

Американские санкции против РФ запрещают Латвии закупать запчасти из России. При этом у трети дизельных поездов в республике стоят моторы российского производства.

Американские санкции против РФ запрещают Латвии закупать запчасти из России. При этом у трети дизельных поездов в республике стоят моторы российского производства.

В случае поломки моторов латвийские власти не смогут достать детали для их восстановления. Поэтому Латвия оказывается вынуждена произвести замену не менее 30% своих дизельных поездов.

В настоящее время в Латвии объявляются конкурсы на приобретение новых составов. Только каждый из них обойдется почти в 7 миллионов евро, которыми страна не обладает. Помощь латвийскому государству мог бы оказать Европейский союз, выделив денежные средства на закупку. Однако по данному вопросу на текущий момент никакой определенности не наблюдается.