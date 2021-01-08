Вассерман: США не позволят Украине зарегистрировать вакцину «Спутник V»

Посол США в Украине уже запретил стране покупать у России вакцину, напомнил публицист.

Посол США в Украине запретил стране покупать у России вакцину от коронавируса, напоминает публицист и политолог Анатолий Вассерман. Американские «партнеры» не позволят стране зарегистрировать и самостоятельно производить препарат, разработанный в РФ, а вакцину Pfizer, произведенную в Штатах, Украина не сможет купить из-за дороговизны, полагает эксперт.

«Я даже не думаю, что Украина в обозримом будущем получит вакцину от какой бы то ни было другой страны. Во-первых, вакцина — удовольствие не из дешевых. Российскую вакцину «Спутник V» продают другим странам примерно по 10$ за комплект. А вакцина Pfizer анонсировалась по 30$ за комплект», — рассказал Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Вокруг препарата сейчас «много политики», но говорить о вакцине «откровенно» можно будет только после предоставления компанией ряда документов, отметил министр.

Одна из частных клиник в Киеве уже проводит прививки американской вакциной от Pfizer по цене от 1000$ до 3000$, сообщалось в расследовании журналистов издания Strana.ua. Доступны прививки только самым высокопоставленным и богатым гражданам Украины, но есть пугающая деталь, указывает эксперт.

Как предполагает Вассерман, вакцину поставляют тайно, по каналам дипломатической почты. До момента инъекции препарат требует хранения при температуре минус 70 градусов. Такие условия перевозки по дипломатическим каналам обеспечить нельзя, утверждает публицист.

«Боюсь, что эти высокопоставленные деятели за свои деньги получают иллюзию безопасности. Впрочем, "боюсь" — это неточное слово. За этих людей бояться бессмысленно. Что бы с ними не случилось, Украине от этого хуже не будет», — сказал Вассерман.

2 января Минздрав Украины призвал дождаться третьей фазы испытаний «Спутника V». При этом в конце ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «гибридным оружием против Украины».

Ранее украинские парламентарии обвинили президента Владимира Зеленского в уничтожении украинцев из-за отказа от «Спутника V».