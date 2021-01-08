Погода летом 2021 года может быть аномально опасной - климатолог

Виной всему антициклон из Сибири.

Лето 2021 года на Урале и в Сибири может стать аномально засушливым. Такой прогноз озвучила климатолог, метеоролог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова, передает URA.ru.

По словам эксперта, господствующий сейчас на Урале антициклон, пришедший из Сибири, принес ясную и морозную погоду. Такая тенденция может сохраниться до лета.

«Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — цитирует агентство климатолога.

Пестрякова отметила еще одну аномалию в регионе - крайне высокое атмосферное давление. Это не только сказывается на самочувствии метеочувствительных людей, но и неблагоприятно с точки зрения экологии - идет рассеивание примесей в атмосфере.