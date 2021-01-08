Дипломат проанализировал будущие отношения США и КНДР

Смена власти в США не повлияет на отношения Вашингтона и Пхеньяна. Об этом сказал российский дипломат Александр Панов.

Смена власти в США не повлияет на отношения Вашингтона и Пхеньяна. Об этом сказал российский дипломат Александр Панов.

Федеральное агентство новостей поинтересовалось у эксперта, стоит ли ждать изменений после прихода к власти в Америке демократа Джозефа Байдена. По словам Панова, в ближайшее время перемен не будет. Пхеньян пока не знает, что предпримет избранный американский президент, поэтому ведет стратегию выжидания.

Корея хочет, чтобы Штаты ослабили санкционный режим. КНДР ранее пошла на некоторые уступки, чтобы США сняли ограничения. Этого не произошло, и Пхеньян вряд ли согласится на новые условия со стороны Вашингтона.