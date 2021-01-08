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16:29   8 Января 2021
Весь мир

Власти Лондона объявили в городе чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Власти Лондона объявили в городе чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан объявил о режиме чрезвычайной ситуации в британской столице из-за коронавируса. По его словам, в городе переполнены больницы заболевшими COVID-19.

По сообщению канала France 2, больницы вынужденно перепрофилируют обычные палаты под реанимации, отменяют плановые операции.

За последние сутки в Великобритании выявлено 62 322 человека, заразившихся коронавирусом. Это антирекорд. Британский парламент поддержал предложение премьера Бориса Джонсона продлить жесткий карантин до 31 марта. Британцам разрешено выходить из дома только за продуктами, к врачу или на работу.

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#лондон #общество #весь мир #коронавирус

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