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16:19   8 Января 2021
Общество

Малышева сообщила, кто может умереть без прививки от коронавируса 

Малышева сообщила, кто может умереть без прививки от коронавируса 

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кто из пациентов может умереть, если не вакцинируется от коронавирусной инфекции.

В первую очередь это люди, имеющие ожирение. Также рискуют оказаться на "том свете" при заболевании COVID-19 пациенты, имеющие диабет. Еще серьезнее ситуация может усугубиться, если больному уже более пятидесяти лет.

У всех вышеперечисленных категорий риск попасть в реанимацию увеличивается в двое, а вероятность летального исхода — на 50%. Жизненно необходимо вакцинироваться от коронавируса пожилым людям после 65 лет. Однако есть категории граждан, которым прививку можно не делать. Это дети, а также взрослые, которые уже переболели коронавирусом, уточнила Малышева.

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#прививка #малышева #коронавирус

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