Жириновский предсказал появление в США партии Трампа

Трамп может получить поддержку 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР.

В США может появиться третья крупная политическая партия наряду с Республиканской и Демократической. Возглавит ее уходящий президент Дональд Трамп.

Такое предположение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что Трамп вполне может заручиться поддержкой минимум 30 миллионов американцев. К тому же у президента США есть амбиции и деньги.

8 января ЛДПР провела пикет у посольства США в Москве в знак поддержки сторонников Трампа, выступающих против фальсификации результатов президентских выборов. 6 января они ворвались в здание Конгресса США и устроили беспорядки. В результате столкновений с правоохранителями погибли пять человек.