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16:37   8 Января 2021
Россия

Жириновский предсказал появление в США партии Трампа

Жириновский предсказал появление в США партии Трампа

В США может появиться третья крупная политическая партия наряду с Республиканской и Демократической. Возглавит ее уходящий президент Дональд Трамп.

Такое предположение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что Трамп вполне может заручиться поддержкой минимум 30 миллионов американцев. К тому же у президента США есть амбиции и деньги.

8 января ЛДПР провела пикет у посольства США в Москве в знак поддержки сторонников Трампа, выступающих против фальсификации результатов президентских выборов. 6 января они ворвались в здание Конгресса США и устроили беспорядки. В результате столкновений с правоохранителями погибли пять человек.

 

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#сша #жириновский #политика #трамп

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