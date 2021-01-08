Стало известно, с какими странами РФ может вскоре возобновить авиасообщение

Россия в 2021 году может полностью восстановить международное авиасообщение. Об этом заявил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Россия в 2021 году может полностью восстановить международное авиасообщение. Об этом заявил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В беседе с "Российской газетой" он выразил надежду, что до конца года пандемия будет побеждена и это позволит вновь возобновить перелеты между государствами.

"В первую очередь начнут открываться страны, в которых будет благополучная эпидемиологическая ситуация. В основном это будут курортные направления, на которые есть спрос", — поделился Волков с журналистами.

К числу государств, которые с наибольшей вероятностью откроются в числе первых эксперт также отнес те, граждане которых могут пользоваться электронной визой для путешествий по РФ. Такой документ для гостевых, туристических, деловых и гуманитарных поездок введен с 1 января для граждан 52 стран, в том числе Испании, Италии, Греции, Франции и Германии.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, наиболее активное восстановление авиасообщения начнется после марта. Не исключено, что этот период совпадет с началом летнего сезона. Эксперт полагает, что раньше других станут доступными страны Средиземноморья, которые в целом готовы принимать российских туристов и сегодня. Одними из первых для граждан РФ также могут открыться государства Юго-Восточной Азии, подытожил спикер.