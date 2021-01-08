Соединенные Штаты утратили моральное право диктовать другим государствам свой образ жизни на фоне происходящего возле Капитолия США, заявила общественный деятель Мария Бутина.

Соединенные Штаты утратили моральное право диктовать другим государствам свой образ жизни на фоне происходящего возле Капитолия США, заявила общественный деятель Мария Бутина.

По словам эксперта, на территории США происходит страшнейшая анархия. Сейчас необходимо, чтобы "свято место" путеводителя, которое занимал Вашингтон, занял кто-то другой. Безумный либерализм Соединенных Штатов должен остаться в прошлом.

"Кто-то должен указать путь...не заставить на штыках, как делали Штаты, а именно дать альтернативу безумному либерализму США с его акцентуализацией на сексуальной части человеческой жизни и хрустящих долларах, но при этом полным уходом от даже вопроса о душе", — заявила Бутина.

Общественница добавила, что на территории России было большое количество революций, однако страна каждый раз поднималась, как птица Феникс. Поэтому "сильнее тот, кто пал и поднялся, а не тот, кто ни разу не падал", заключила эксперт.