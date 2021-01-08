Капитолий отказался принять помощь от силовых ведомств США

Полиция Капитолия не приняла предложение о помощи с протестующими от Пентагона и Минюста США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Полиция Капитолия не приняла предложение о помощи с протестующими от Пентагона и Минюста США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно полученной информации, силовое ведомство предлагало Капитолию помощь за несколько дней до начала беспорядков. После начала протестных акций минюст предложил помощь агентов ФБР. Однако в обоих случаях полиция Капитолия отказалась принять предложение силовых ведомств. Правоохранители надеялись, что в день рассмотрения результатов выборов может пройти только мирная демонстрация.

Ранее стало известно, что полиция Капитолия подтвердила гибель офицера. Всего в результате беспорядков погибло пять человек.