Украина отпустила «ключевого свидетеля» по делу о крушении MH-17, чтобы суд в Гааге не узнал правду, считает эксперт.

Украина в рамках обмена пленными отпустила в Россию «ключевого свидетеля» по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, чтобы суд в Гааге не узнал правду о непричастности РФ к авиакатастрофе. Об этом технический эксперт Юрий Антипов рассказал корреспонденту NewInform.

Ранее нидерландский посол на Украине Йеннес де Мол посетовал на то, что Киев отправил в РФ Владимира Цемаха, который будто бы являлся «ключевым свидетелем» крушения. Он якобы был командиром роты, по версии украинского следствия, причастной к трагедии.

Антипов предположил, что такое решение украинская сторона приняла уже после того, как стало ясно, что Цемах свидетелем не является и никакого отношения к крушению не имеет. Чтобы это не вскрылось в гаагском суде, Киев выслал Цемаха в Москву.

«Ничего существенного сторона Голландии (и Украины, конечно) больше предъявить общественности не может, ведь все, что они «выловили» в первые дни, оказалось фейком, причем спланированным заранее для прикрытия спецоперации», — поделился мнением Антипов.

Эксперт уверен, что украинские спецслужбы допросили Цемаха, не дожидаясь, когда этим займется нидерландское следствие. «Свидетеля» Украина пыталась подкупить, чтобы получить признание, но Цемах не согласился и перестал быть ценным для Киева, предполагает Антипов.

Голландская сторона никаких реальных доказательств по этому делу так и не собрала, провалив независимое следствие. Сейчас Нидерланды «пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре» и блефуют, заключил эксперт.

Авиалайнер «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, из которых никто не выжил.