Сенатор РФ Пушков отреагировал на блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Американские социальные сети пытаются обвинить действующего президента США Дональда Трампа "черт знает в чем", заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Американские социальные сети пытаются обвинить действующего президента США Дональда Трампа "черт знает в чем", заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Несколько крупнейших медиа-платформ заблокировали аккаунты американского лидера. Видеохостинг YouTube удалил видео, в котором Трамп обратился к протестующим около Капитолия и попросил их отправиться домой.

"Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается", — отметил Пушков.

Российский сенатор также обвинил американские соцсети в цензуре и обратил внимание на то, что интернет-площадки пытаются обвинить Трампа "черт знает в чем".

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о готовности сосредоточиться на безболезненной передаче власти демократу Джозефу Байдену.