15:31 8 Января 2021Политика
Сенатор РФ Пушков отреагировал на блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Американские социальные сети пытаются обвинить действующего президента США Дональда Трампа "черт знает в чем", заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.
Американские социальные сети пытаются обвинить действующего президента США Дональда Трампа "черт знает в чем", заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.
Несколько крупнейших медиа-платформ заблокировали аккаунты американского лидера. Видеохостинг YouTube удалил видео, в котором Трамп обратился к протестующим около Капитолия и попросил их отправиться домой.
"Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается", — отметил Пушков.
Российский сенатор также обвинил американские соцсети в цензуре и обратил внимание на то, что интернет-площадки пытаются обвинить Трампа "черт знает в чем".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о готовности сосредоточиться на безболезненной передаче власти демократу Джозефу Байдену.