Иран создал новую ракетную базу на побережье Персидского залива

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о создании новой ракетной базы на побережье Персидского залива. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о создании новой ракетной базы на побережье Персидского залива. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами, на базе размещены высокоточные ракеты, радиус действия которых превышает "сотни километров". При этом новый военный объект является лишь одним из многочисленных звеньев ракетных пусковых площадок, находящихся в распоряжении военно-морских сил КСИР, передает ФАН.

"Наше логика — стать сильнее, чтобы защищать территориальную целостность и независимость страны, а также достижения Исламской революции. Наш враг не принимает силу нашей логики, но полагается на логику силы. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как наращивать оборонительную и наступательную мощь", — пояснил Салами.

Стоит отметить, что открытие базы состоялось на фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном, а также в годовщину гибели командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар в районе Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением КСИР Касем Сулеймани. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США, которые расположены на территории Ирака. В результате иранского удара погибли более 80 американских военнослужащих. Власти США опровергают информацию о жертвах, пытаясь убедить общественность в "чудесном спасении" американских солдат. При этом американцы отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана.