Кадыров сыронизировал над своей схожестью с Трампом

Глава Чечни назвал блокировку аккаунтов Трампа восстановлением справедливости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел сходства с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — сыронизировал Кадыров в Telegram.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, где сенаторы и конгрессмены должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Байден. Силовикам пришлось брать штурмом Капитолий. Погибли пять человек. После этого Facebook, Instagram и Twitter заморозили аккаунты Трампа за его регулярные сообщения о том, что результаты выборов сфальсифицированы.

8 января Twitter разблокировал страницу президента США.

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram заблокирован с мая 2020 года.