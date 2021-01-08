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15:25   8 Января 2021
Общество

Власти Великобритании разрешили использование вакцины Moderna в стране

Власти Великобритании разрешили использование вакцины Moderna в стране

Американскую вакцину от коронавируса Moderna разрешили использовать на территории Великобритании. Об этом СМИ стало известно 8 января.

Еще одно оружие в арсенале борьбы с коронавирусной инфекцией появилось у Великобритании, заявил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, это решение властей Соединенного Королевства стало "прекрасной новостью".

Положительный результат теста на коронавирус получили 2,8 млн человек с начала 2020 года. Правительство Англии 5 января 2021 года ввело в стране уже третий локдаун из-за пандемии коронавируса.

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#великобритания #вакцина #коронавирус #moderna

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