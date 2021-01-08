Открыто озвучивать мнение: в каких соцсетях есть официальные страницы Евгения Пригожина

Комментарии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина теперь можно просматривать на площадках Twitter, Facebook, Parler и Gab.

Комментарии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина теперь можно просматривать на площадках Twitter, Facebook, Parler и Gab.

Предприниматель будет открыто озвучивать свое мнение на соответствующих интернет-ресурсах. Официальные аккаунты созданы для того, чтобы пользователи со всего мира могли ознакомиться с комментариями Пригожина по важным и актуальным вопросам, передает пресс-служба компании "Конкорд".

Ссылки на аккаунты: https://twitter.com/evgenyprigozhin https://www.facebook.com/100060643916724 https://gab.com/Evgenyprigozhin https://parler.com/profile/Evgenyprigozhin

Ранее бизнесмен Пригожин заявил, что политическая элита США превратила государство в цирк. По его словам, в Соединенных Штатах отсутствуют противоречия между обычными гражданами. Все острые вопросы возникают между правящими элитами, передавало Федеральное агентство новостей.