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14:55   8 Января 2021
Шоу-бизнес

Оставшаяся без волос после болезни Яковлева прячет лысину под шапочкой

Оставшаяся без волос после болезни Яковлева прячет лысину под шапочкой

Звезда советской новогодней комедии "Чародеи" Александра Яковлева показалась перед поклонниками в новом образе. Актриса выбрала белоснежный вязаный наряд.

Александра Яковлева страдает от онкологического заболевания. Актриса полностью лишилась волос, но из-за этого не отказалась от публичной жизни. В Instagram звезды появился снимок, на котором артистка в белом свитере и вязаной шапочке.

"Теперь мой самый близкий друг Денис будет работать в Кениге. Я счастлива!", — подписала фото Яковлева.

В 2019 году стало известно, что у Яковлевой был выявлен рак груди. По словам звезды советского кино, болезнь протекала незаметно. Актриса не испытывала ни боли, ни дискомфорта в зоне декольте. Просто в одно утро она не смогла подняться с кровати. При диагностике врачи подтвердили, что это злокачественная опухоль молочной железы.

"Желаю вам большого рождественского чуда! Будьте здоровы и живите долго, Александра. Помним и любим вашу Аленушку из "Чародеев", — написала поклонница под постом.

В этом году одному из главных секс-символов СССР исполнилось 63 года. Яковлева была трижды замужем: за актером Валерием Кухарешиным, журналистом Александром Невзоровым и парашютистом Калью Аасмяэ. Артистка живет в Калининграде и помогает детям воспитывать четырех внуков.

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#рак #стиль #яковлева

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