Оставшаяся без волос после болезни Яковлева прячет лысину под шапочкой

Звезда советской новогодней комедии "Чародеи" Александра Яковлева показалась перед поклонниками в новом образе. Актриса выбрала белоснежный вязаный наряд.

Звезда советской новогодней комедии "Чародеи" Александра Яковлева показалась перед поклонниками в новом образе. Актриса выбрала белоснежный вязаный наряд.

Александра Яковлева страдает от онкологического заболевания. Актриса полностью лишилась волос, но из-за этого не отказалась от публичной жизни. В Instagram звезды появился снимок, на котором артистка в белом свитере и вязаной шапочке.

"Теперь мой самый близкий друг Денис будет работать в Кениге. Я счастлива!", — подписала фото Яковлева.

В 2019 году стало известно, что у Яковлевой был выявлен рак груди. По словам звезды советского кино, болезнь протекала незаметно. Актриса не испытывала ни боли, ни дискомфорта в зоне декольте. Просто в одно утро она не смогла подняться с кровати. При диагностике врачи подтвердили, что это злокачественная опухоль молочной железы.

"Желаю вам большого рождественского чуда! Будьте здоровы и живите долго, Александра. Помним и любим вашу Аленушку из "Чародеев", — написала поклонница под постом.

В этом году одному из главных секс-символов СССР исполнилось 63 года. Яковлева была трижды замужем: за актером Валерием Кухарешиным, журналистом Александром Невзоровым и парашютистом Калью Аасмяэ. Артистка живет в Калининграде и помогает детям воспитывать четырех внуков.