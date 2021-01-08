Глава ЕК оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о шансах для Старого Света приобрести произведенную в России вакцину от коронавируса "Спутник V".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о шансах для Старого Света приобрести произведенную в России вакцину от коронавируса "Спутник V".

Политик напомнила, что все 27 государств ЕС должны приобретать такие вакцины исключительно через общеевропейские переговоры. Какое-либо отклонение от них или проведение параллельных консультаций по вопросу недопустимо.

"Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС", — заявила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также отметила, что любая поступающая на рынок ЕС вакцина должна пройти процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). По ее словам, это позволяет допускать к применению только по-настоящему надежные и эффективные препараты.

Кроме того, политик анонсировала обновление контракта с фармкомпаниями Pfizer и BioNTech, по которому Евросоюз закупит еще 300 млн доз вакцины в дополнение к уже согласованным 300 млн. Фон дер Ляйен сообщила, этого объема будет достаточно, чтобы вакцинировать более 80% населения стран ЕС.