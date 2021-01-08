МИД Германии осудил протестующих в Капитолии за фашизм

Министр иностранных дел ФРГ раскритиковал захват Капитолия в США, обнаружив в протестах фашистский след.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас осудил захват Капитолия в США сторонниками Дональда Трампа, а республиканца раскритиковал за «радикальный популизм».

Демократия умирает, когда грубая сила заставляет кого-то замолчать, а чистая ненависть разрушает все границы приличия и уважения, написал Маас в Twitter.

Министр обратил внимание на одежду одного из протестующих, штурмовавших Капитолий. На нем «красовалась» надпись «Лагерь Аушвиц» и печально известный лозунг «Работа делает свободным».

«Если люди с надписью «Освенцим» на свитерах совершают набег на парламент, наша реакция должна быть очень ясной. Этому нигде не должно быть места, тем более в парламенте. Просто отвратительно! Единственным ответом на это может быть только ясное и решительное «Больше никогда!», — заявил глава МИД Германии.

„Camp Auschwitz“ und „work brings freedom” (Arbeit macht frei). Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Neonazis den #Capitol gestürmt haben. pic.twitter.com/bBwNUJXVXp — Dr. Meron Mendel (@MeronMendel) January 7, 2021

Однако «показывать пальцем на Америку» было бы самодовольством со стороны Германии, заметил Маас.

Помимо трагической страницы германской истории с 1933 по 1945 год, глава внешнеполитического ведомства вспомнил теракт в Ханау, где в феврале 2020 года неонацист убил 9 человек из-за национальной ненависти, а также нападение правого экстремиста в октябре 2019 года на синагогу в Галле.

«И в Ханау, и в Галле, и на ступенях Рейхстага мы поняли, как натравливание и подстрекательство перерастают в поступки, полные ненависти», — отметил министр.

Подробнее о том, что происходит в Америке после штурма Капитолия 6 января читайте в нашей статье «США после протестов: пятый погибший, смирение Трампа и увольнения в Белом доме».