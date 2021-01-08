Активность Навального снизилась из-за протестов в США

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный не спешит возвращаться из ФРГ в Россию. Такого мнения придерживается политолог Армен Гаспарян.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный не спешит возвращаться из ФРГ в Россию. Такого мнения придерживается политолог Армен Гаспарян.

Сейчас блогер находится в Германии. В России против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Журналист Олег Кашин недавно предположил, что Навальный, несмотря на это, скоро вернется в РФ. Гаспарян сказал Федеральному агентству новостей, что сомневается в этом. Лидер ФБК мог бы приехать обратно, оставаясь в статусе политика. Другое дело — когда его подозревают в крупных финансовых махинациях.

Политолог отметил, что Алексей Навальный пропал с информационного поля. По мнению публициста, это связано с вниманием СМИ к протестам в Вашингтоне. Блогер не может ничего публично заявлять, так как общественности сейчас не до него.