Наталия Орейро сделала выбор в пользу русской вакцины от коронавируса

Актриса и певица Наталия Орейро сказала, что в случае необходимости будет прививаться российской вакциной "Спутник-V".

Актриса и певица Наталия Орейро сказала, что в случае необходимости будет прививаться российской вакциной "Спутник-V".

Артистка сделала заявление в эфире нового шоу Хея Маммона (Jey Mammon) на телеканале America. Речь об этом зашла после слов актрисы об ее известности и популярности в России. После вопроса ведущего о том, будет ли она прививаться российской вакциной, она решительно дала положительный ответ.

"Если нужно будет привиться, я выберу русскую вакцину, не раздумывая", — заявила Орейро.

Певица рассказала, что впервые приехала в Россию в 20-летнем возрасте. Актриса сразу же понравилась зрителям, ее бурно приняли. По словам Орейро, она подумала, что "это просто мода" из-за нового сериала и скоро все пройдет.

"Но с тех пор я все время езжу в Россию. Именно с этой страной у меня больше всего связей", — поделилась артистка.

Наталия Орейро получила широкую известность после роли в сериале "Дикий ангел". Актриса стала любимицей миллионов телезрителей по всему миру.