Польский суд рассматривает дело об аресте российских авиадиспетчеров

Российских авиадиспетчеров могут заочно арестовать в Польше по делу о крушении самолета Качиньского под Смоленском, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Российских авиадиспетчеров могут заочно арестовать в Польше по делу о крушении самолета Качиньского под Смоленском, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Генеральная прокуратура передала ходатайство о назначении временного ареста для трех диспетчеров из России. Речь идет о гражданах, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М.

Самолет, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский разбился в апреле 2010 года. Авиакатастрофа унесла жизни около 100 человек, расследование дела продолжается.