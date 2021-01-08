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14:25   8 Января 2021
Происшествия

Польский суд рассматривает дело об аресте российских авиадиспетчеров

Польский суд рассматривает дело об аресте российских авиадиспетчеров

Российских авиадиспетчеров могут заочно арестовать в Польше по делу о крушении самолета Качиньского под Смоленском, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Генеральная прокуратура передала ходатайство о назначении временного ареста для трех диспетчеров из России. Речь идет о гражданах, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М.

Самолет, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский разбился в апреле 2010 года. Авиакатастрофа унесла жизни около 100 человек, расследование дела продолжается.

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